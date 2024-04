ONE PIECE: il possibile salto tecnologico dei Mugiwara nella saga di Egghead

I Mugiwara non sono una ciurma che fa molto affidamento sulla tecnologia avanzata, tralasciando tutte le aggiunte e le migliorie applicate da Franky nel corso del loro viaggio alla preziosa Thousand Sunny, eppure, il loro soggiorno sull’isola di Egghead potrebbe comportare modifiche e potenziamenti rilevanti per la corsa finale al ONE PIECE.

Dopotutto Egghead è sì un’isola, ma anche il laboratorio dove il geniale Vegapunk concepisce, progetta e realizza le sue invenzioni più che uniche, e che gli stessi protagonisti hanno avuto già modo di incontrare e valutare, basti pensare ai vari scontri con i Pacifista, ispirati a Orso Bartholomew, a cui hanno preso parte. Dopo alcuni malintesi, i Mugiwara vengono accolti dallo scienziato e dotati di tute tecnologiche per muoversi liberamente per le varie sezioni dell’isola, e Vegapunk in persona chiede a Luffy di essere salvato dall’imminente minaccia del Governo Mondiale.

Sebbene gli eventi, come visto nei capitoli più recenti del manga, abbiano preso una piega preoccupante per Vegapunk, è ancora possibile che Luffy riesca a portare a bordo della Thousand Sunny lo scienziato, il quale, sicuramente, restituirebbe il favore realizzando qualche potenziamento unico e speciale per i Mugiwara. Chi gioverebbe di più da un potenziamento tecnologico sarebbero Franky, ormai diventato un cyborg a tutti gli effetti, Usop che potrebbe ricevere consigli o addirittura dispositivi di lancio migliori, e Nami, il cui nuovo Clima Takt, potenziato dallo spirito di Zeus, potrebbe diventare ancora più devastante.

Non dimentichiamoci, poi, dei possibili potenziamenti che Vegapunk elaborerebbe per la Thousand Sunny, per permetterle di superare indenne o con meno difficoltà le future sfide che la attendono, restando al fianco dei compagni fino alla fine del viaggio.

Su Fatti una risata è uno dei più venduti di oggi.