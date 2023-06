ONE PIECE: i possibili Frutti del Diavolo dei Cinque Astri di Saggezza, sono Zoo Zoo?

I Frutti del Diavolo sono sempre uno degli elementi più importanti di ONE PIECE, su cui i dibattiti sono sempre aperti. E il capitolo 1085 della serie ha fatto nascere nuove domande, a causa di alcune silhouette che sono state molto esplicative anche se non ben consolidate ancora bene.

Le nuove pagine di ONE PIECE 1085 hanno messo in risalto il potere ombroso di Im, il sovrano che siede sul Trono Vuoto. Ma non c'era soltanto lui in quella sala dove è stato ucciso Nefertari Cobra. Insieme a lui, c'erano i Cinque Astri di Saggezza e molto spesso ci si è chiesto quali fossero le loro potenzialità. Ebbene, sembra che questi posseggano un Frutto del Diavolo, almeno a giudicare dalle trasformazioni che sono state effettuate nella sala del trono vuoto, anche se non mostrate appieno. Ecco quindi i possibili Frutti del Diavolo dei Cinque Astri di Saggezza:

San Jaygarcia Saturn, l'esponente più a sinistra, ha delle vistose corna, e il suo potrebbe essere un frutto Homo Homo modello Oni, un demone giapponese dall'aspetto orchesco;

Il secondo è l'uomo più alto, con capelli e baffi, che diventa un essere mastodontico e rotondo, e il suo potrebbe essere un Frutto del Diavolo mitologico modello Umibozu, un demone marino giapponese;

Il terzo invece è lo spadaccino del gruppo, che a giudicare dalle nuvole e dalla forma umanoide potrebbe avere un Frutto del Diavolo Saru Saru (Scimmia Scimmia) mitologico modello Sun Wukong, il leggendario guerriero cinese che ha ispirato anche Goku;

Si passa poi all'uomo con barba e i baffi lunghissimi in verticale che diventa palesemente un uccello. Non potendo essere un modello Albatross, in possesso di Morgans, non è da escludere un dinosauro piumato oppure Frutto del Diavolo modello dodo;

Infine, l'ultimo è l'uomo calvo e con i baffi lunghi in orizzontale che sembra avere due zanne a mo' di elefante. Non potendo essere un modello elefante o mammuth, non è da escludere un Frutto del Diavolo Zou Zou (elefante elefante) modello ancestrale di tipo mastodonte o stegodontidee, altri animali zannuti antenati dell'elefante.

Quindi tutti Frutti del Diavolo tipo Zoo Zoo per i Cinque Astri di Saggezza, o almeno così emerge, e probabilmente tutti di tipo ancestrale o mitologico. E voi invece quali vi aspettate?