ONE PIECE: postata un'inquietante fanart di Brook 'Soul King'!

Gli appassionati di ONE PIECE si sono sempre dimostrati piuttosto creativi nel realizzare impressionanti versioni alternative dei loro personaggi preferiti. Ve ne sono alcuni, però, che pur limitandosi a riprodurre quelli originari, sono comunque in grado di donargli un aspetto personalissimo. È questo il caso della recente illustrazione di Brook.

L'odierno artwork, che sta letteralmente spopolando su Reddit con quasi 5000 "mi piace" in meno di un giorno, è stato ovviamente realizzato dall'utente Wafalo. Stiamo imparando a conoscere bene i tratti distintivi di questo artista, particolarmente attivo sul fronte ONE PIECE. Al medesimo autore risalgono infatti incredibili illustrazioni già riportate, come quella dell'epico scontro tra Magellan e Luffy, oppure quella di Rufy in versione Tank Man.

Andando ad analizzare il recente artwork, non possiamo far altro che sottolineare l'incredibile talento del disegnatore. Il lavoro è, al pari dei precedenti, connotato da atmosfere alquanto oscure, quasi horror, realizzate con un attento e ben congegnato utilizzo della luce (in questo caso di un brillante verde) proveniente dallo spirito di Brook, che si staglia in pieno contrasto con l'oscurità di fondo.

Per quanto riguarda la trasposizione animata dell'opera di Eiichirō Oda, una stupenda pubblicità noodle che ha per protagonisti i membri della ciurma di Cappello di Paglia sta spopolando sulla rete. Un accostamento alquanto bizzarro, bisogna ammettere.

