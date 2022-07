ONE PIECE e l'emozionante messaggio di Weekly Shonen Jump: la nuova era è alle porte

La rivista Weekly Shonen Jump può contare su tanti manga. Al suo interno ci sono My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu Kaisen e tante altre serie di belle speranze che riescono a portare avanti il tutto. Ma nulla è paragonabile a ONE PIECE, il manga dei record e che è mancato molto non soltanto ai lettori ma anche alla rivista di casa Shueisha.

In queste settimane di pausa di Oda, Weekly Shonen Jump ha pubblicato Road to Laugh Tale, un elenco di informazioni che sono centrali per l'opera, riassunte in alcune pagine, accompagnate dalle bozze di Yamato e degli altri personaggi. Ora l'attesa è finita e la prima a celebrare è proprio la redazione della rivista.

Su Weekly Shonen Jump è comparsa una pagina promozionale con Rufy in Gear Fifth al centro, mentre intorno si vedono alcune vignette con Buggy il Clown, Trafalgar Law, i Cinque Astri di Saggezza e altre figure che saranno pilastri dell'ultima saga del manga. Tutto questo è stato accompagnato da un annuncio: "E così il mondo si avvicina all'alba di una nuova era". Si apre una nuova era per ONE PIECE, l'ultima del manga, con il mondo piratesco che sta per cambiare per sempre.

Il prossimo capitolo di ONE PIECE sarà il 1054 e verrà pubblicato su MangaPlus domenica 24 luglio 2022.