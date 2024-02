ONE PIECE, quali potenti avversari ha battuto Portgas D. Ace?

Portgas D. Ace sarebbe diventato senza dubbio uno dei migliori pirati della nuova generazione grazie alle sue capacità combattive, alla sua importante posizione raggiunta nella flotta di Barbabianca, e al sangue ereditato da Gol D. Roger, Re dei Pirati che lanciò l’era della ricerca al tesoro conosciuto come ONE PIECE.

Nel corso della sua breve carriera da pirata, Ace ha saputo dimostrare il proprio valore sia come leader, diventando comandante della seconda divisione della flotta di Barbabianca a soli 19 anni, sia come combattente, sfruttando i poteri del frutto Foco Foco, poi mangiato da suo “fratello” Sabo. Le sue capacità sul campo di battaglia erano incredibili, e gli hanno consentito di fronteggiare grandi avversari. Andiamo a vedere nel dettaglio i 5 pirati più potenti sconfitti da Ace.

Iniziamo dalla distruzione della flotta Billions della Baroque Works nella saga di Albasta. In quell’occasione Ace riuscì, con un singolo colpo infuocato a uccidere tantissime persone, indebolendo drasticamente l’organizzazione guidata da Crocodile. Ace diede prova di grande talento nel combattimento anche contro due avversari molto pericolosi come Van Augur e Jesus Burgess, due membri della ciurma di Barbanera, che sconfisse con facilità sull’isola di Banaro.

Ace ebbe anche l’opportunità di misurarsi con le alte sfere della Marina militare, affrontando il viceammiraglio Draw sull’arcipelago Sabaody. Già a quel tempo Draw era molto potente, ma Ace riuscì a superarla nell’utilizzo dell’ambizione, combinando l’haki dell’armatura con i poteri del frutto Foco Foco.

Giunto nel Nuovo Mondo, Ace ebbe l’occasione di confrontarsi con Doma, pirata giudicato estremamente pericoloso da molti pirati potenti. Ace però non ebbe difficoltà a sconfiggerlo, e Doma decise di diventare alleato della ciurma di Barbabianca, che affiancherà nella guerra per la supremazia scatenata dall’Imperatore a Marineford per salvare Ace.

Infine, l’avversario più potente affrontato, e sconfitto, da Portgas D. Ace è stato Jinbe, l’uomo-pesce diventato da relativamente poco membro effettivo dei Mugiwara. La loro battaglia, avvenuta su una delle isole sotto il dominio dei pirati di Barbabianca, quando Ace cercava ancora di attaccare l’Imperatore e non era entrato nella sua ciurma, è durata ben cinque giorni. Sebbene lo scontro sia finito in parità va notato che il primo a crollare a terra tra i due è stato Jinbe, decretando, anche solo per qualche istante, Ace come miglior combattente.

