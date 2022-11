ONE PIECE: la potenza di due Imperatori nelle figure di LX Studio

L’arco narrativo di Wano si classifica tra i più importanti di ONE PIECE non solo per le varie scoperte e rivelazioni che saranno fondamentali nella saga finale, ma anche per la caduta di due storici Imperatori. Kaido e Big Mom sono stati travolti dalla forza della nuova generazioni, ma sono tornati in due magnifiche statue da collezione.

Onigashima è stata infatti teatro di una serie di battaglie tra le più intense mai disegnate da Eiichiro Oda. Sulla cima dell’isola dominata da Kaido, l’Imperatore e la sua alleata Big Mom hanno fronteggiato tre Supernove affiancate dai loro fedeli compagni: Luffy, Kidd e Law. Le varie peripezie in cui sono stati coinvolti i Mugiwara e gli abitanti di Wano si sono concluse con la caduta definitiva dei due Imperatori, sostituiti da Luffy stesso e Buggy.

Per ricordare la forza e la pericolosità rappresentata da Kaido e Big Mom, però, gli artisti di LX Studio hanno annunciato le due figure che potete vedere in calce. Kaido appare nella sua forma ibrida e pronto a sferrare un potente attacco con la sua mazza chiodata, così come Big Mom con la sua spada. Alte 37 centimetri, le figure arriveranno nel terzo trimestre del 2023, e possono già essere prenotabili in bundle al prezzo di 695 euro.

Per concludere ricordiamo che sono stati anticipati i titoli dei prossimi episodi dell'anime, e vi lasciamo alla figure di Barbabianca presentata da BT Studio.