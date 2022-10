ONE PIECE: la potenza del frutto Foco Foco e di Ace in una nuova figure

Dei numerosi frutti del diavolo conosciuti nel corso della serie di ONE PIECE il frutto Foco Foco ricopre un ruolo piuttosto importante. Ora in mano a Sabo, l’imperatore delle Fiamme, il frutto è appartenuto in precedenza all’altro amico fraterno di Luffy, Portuguese D. Ace, immortalato in una nuova figure da collezione targata Bad Boy Studio.

La morte di Ace è stato uno dei momenti più tristi e memorabili dell’epopea scritta e disegnata da Eiichiro Oda, e ad anni di distanza dagli eventi della saga di Marineford e della guerra per la supremazia avviata da Barbabianca, il figlio di Gol D. Roger viene ancora ricordato dai fan come uno dei migliori personaggi incontrati nel viaggio dei Mugiwara. Per questo motivo gli artisti di Bad Boy Studio hanno deciso di rendergli omaggio realizzando la figure mostrata nelle immagini riportate in calce.

Con un’uscita prevista tra il primo e il secondo trimestre del 2023, la riproduzione appare ben dettagliata, e rispetta il design piuttosto singolare di Ace. Alta 26 centimetri, la figure è disponibile con due basi differenti, la prima semplice e nera, la seconda costituita da rocce, e saranno vendute rispettivamente a 170 e 160 euro.

