ONE PIECE: la potenza dell'Imperatore Shanks nella figure di LX Studio

La conclusione della saga di Wano, una delle più longeve e importanti di tutto ONE PIECE introdurrà i lettori alla saga finale dell'opera, dove i quattro Imperatori giocheranno sicuramente un ruolo più che centrale. In attesa di vedere come si evolverà il viaggio dei Mugiwara, ecco una splendida figure dedicata a Shanks il Rosso.

Arrivato nei pressi di Wano con la sua ciurma, Shanks ha dato l’ennesimo aiuto a Cappello di Paglia spaventando con la sua ambizione l’Ammiraglio Ryokugyu, che poco prima era stato respinto dalla straordinaria potenza dimostrata sul campo di battaglia da Momonosuke, nuovo Shogun del paese. Compiaciuto della crescita del bambino incontrato a Foosha tanti anni prima, Shanks è ormai deciso a conquistare lo ONE PIECE, e potrebbe rappresentare un enorme scoglio da superare per Luffy e i Mugiwara.

Per omaggiarlo gli artisti di LX Studio hanno realizzato la figure che potete vedere nel post riportato in calce, dove vengono anche esplicitati i dettagli del prodotto. Alta 25 centimetri, la figure appartiene appare ben realizzata, e mostra Shanks intento a sfoderare la sua sciabola Gryphon, mentre fa uso della sua ambizione. In uscita nei primi sei mesi del 2023, la figure è venduta al prezzo di 180 euro.