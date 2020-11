ONE PIECE: tutta la potenza di Kawamatsu mostrata nell'anime

L'anime di ONE PIECE mostra finalmente il membro dei Foderi Rossi prigioniero di Udon in azione. il potente personaggio è Kawamatsu, eccolo in tutta la sua potenza.

La trasposizione animata di ONE PIECE è giunta all'episodio 948 ma già in precedenza eravamo a conoscenza della presenza di un potente personaggio tenuto prigioniero in una cella di Udon.

Il suo nome è Kawamatsu il Kappa ed è uno dei Foderi Rossi. Per la sua pericolosità era stato tenuto segregato e costretto a mangiare solo pesce velenoso ma ora, approfittandone del caos causato da Luffy, il potente alleato e riuscito a liberarsi.

Grazie alla confusione generata nella prigione dai vari scontri, Raizo riesce a riportare all'amico la propria katana, dal nome Sotomuso, permettendogli di scatenare tutta la sua potenza. Dapprima il kappa mostra la propria abilità nell'utilizzare il Ryuo con la tecnica Yagura Ryuo spingendo lontano i propri avversari con quelle che sembrano essere mosse di sumo, dopodiché incanala il Ryou nella propria spada e finisce i nemici con la tecnica Menamugawa.

Kawamatsu fu intrappolato nella prigione di Udon 13 anni prima degli eventi narrati ma non ha mai perso le speranze di rincontrare i propri compagni. Ora finalmente potrà ricongiungersi con gli altri Foderi Rossi per prepararsi al futuro scontro con Kaido.

Cosa ne pensate di questo nuovo personaggio, Kawamatsu il Kappa? Scrivetecelo nei commenti. Nel frattempo vi lascio in nostri articoli sulle anticipazioni del prossimo episodio dell'anime di ONE PIECE e sulla novel di ONE PIECE dedicata ad Ace in arrivo in Italia con Star Comics.