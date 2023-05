ONE PIECE: la potenza dei Lunariani in una figure di King da 500 euro

Uno degli scontri più memorabili della saga ambientata a Wano è stato sicuramente quello tra Roronoa Zoro e King, uno dei tre sottoposti di Kaido a meritare l’appellativo di Superstar per l’incredibile potenza. King si è rivelato un personaggio più profondo del previsto, e per omaggiarlo LX Studio ha presentato una sua inedita figure da collezione.

Adattato da poco anche nell’anime nell’episodio 1062, uno dei migliori stando al punteggio su IMDb, lo scontro tra l’ala del re dei pirati e King si è rivelato un teatro perfetto per studiare da vicino la razza, ormai quasi totalmente estinta, dei Lunariani, uno dei grandi misteri dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda. Originari della Linea Rossa, i lunariani sono fisicamente robusti e molto alti, hanno una carnagione scura, e i capelli bianchi. A sorprendere è però la presenza di ali nere sulla loro schiena, e la loro capacità innata di manipolare le fiamme.

Considerati al pari delle divinità in passato, i Lunariani vengono rappresentati nella serie unicamente da King, o anche Arbel, rappresentato in maniera molto dettagliata nella figure di cui sono presenti alcune immagini in calce. Alta 50 centimetri, la statua esalta tutti gli aspetti peculiari del design dei lunariani, con le fiamme che avvolgono la base, costituita da teschi, le due immense ali nere di King e la sua katana. La figure è già disponibile e acquistabile sullo store di LX Studio al prezzo di 495 euro.

Per finire, vi lasciamo ai dettagli sul rumor riguardante ONE PIECE e Warner Bros., e al trailer dell'episodio 1063 dell'anime.