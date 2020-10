ONE PIECE: la potenza di Marco in una statua da collezione da oltre 500€

I fan di ONE PIECE dovranno prepararsi a sborsare un capitale per una fantastica figure da collezione alta circa sessanta centimetri. Modello della statua è Marco, comandante della prima divisione della ciurma di Barbabianca.

Creata da PT-STUDIOS, questa fantastica statua di Marco è disponibile al preordine in due diverse varianti, una alta quaranta centimetri (scala 1/6), l'altra ben sessanta centimetri (scala 1/4). Il prezzo della figure è di 370 euro per il modello più piccolo e di ben 510 euro per il modello più alto. Un prezzo decisamente giustificato dall'alta qualità del modello, che ritrae ogni più piccolo dettaglio del personaggio. La statua da collezione raffigura Marco, in ogni minimo particolare, mentre sfoggia tutto il potere del suo Frutto del Diavolo Avis Avis modello fenice per emergere da una nave affondata.

Capitano della prima divisione della ciurma di Barbabianca, Marco è un pirata calmo e riflesso, dotato di straordinarie abilità. Marco è stato in grado di combattere alla pari con i tre ammiragli della Marina e la sua forza è stata riconosciuta persino da un personaggio del calibro di Jinbe, ex membro della Flotta dei sette. Oltre alle sue doti in battaglia, il pirata possiede anche buone conoscenze mediche.

Il suo Frutto del Diavolo è l'Avis Avis modello fenice, un frutto di tipo Zoo Zoo mitologico che gli consente di trasformarsi in una fenice. In questa forma può volare ed è in grado di guarire le ferite semplicemente avvolgendole con le fiamme della sua abilità.Inoltre, Marco padroneggia l'Ambizione dell'armatura e l'Ambizione della percezione. Il manga di ONE PIECE è ufficialmente in pausa. Tuttavia, l'attesissimo volume 1000 di ONE PIECE si avvicina.