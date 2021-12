ONE PIECE, tutta la potenza dei Nove Foderi Rossi contro Kaido nell'episodio 1004

L'anime di ONE PIECE è ora pienamente nel mezzo dell'assalto a Onigashima, ma la guerra vera e propria per l'Isola di Wano è scoppiata proprio quando i Nove Foderi Rossi hanno fatto la prima mossa contro Kaido in ONE PIECE 995.

Mettere 20 anni di angoscia nel loro attacco iniziale era già un evento impressionante per l'anime, ma quello era solo il primo passo che ha dato il via a una lotta ancora più grande tra le due parti sul tetto della Cupola del Teschio. Ma con l'episodio 1004, sembra proprio che l'anime sentisse il bisogno di mostrarci un combattimento ancora più imponente.

Gli episodi precedenti hanno dato ai fan uno sguardo a come la lotta contro Kaido e i Pirati delle 100 Bestie stava prendendo forma sul tetto della Cupola del Teschio, ma l'ultimo episodio ha ripreso questa lotta per intero e ha dato il via allo scontro completo tra i Nove Foderi Rossi e Kaido.

Impiegando tutto il loro Ryou in ognuno dei loro attacchi, Kin'emon e gli altri hanno persino attinto alle vecchie tecniche di Oden per fare più danni possibili all'Imperatore. E come i fan si aspettavano, questo ha portato ad alcune scene decisamente spettacolari. Potete guardarne un esempio più sotto.

L'episodio 1004 della serie ha ripreso il combattimento completo tra i Nove Foderi Rossi e Kaido, ed è stato mostrato come il loro primo assalto ha fatto davvero infuriare Kaido. L'Imperatore ha visto brevemente un frammento di Oden Kozuki in ognuno dei loro attacchi, e finalmente abbiamo potuto vedere la vera potenza dei Nove Foderi Rossi in azione.

Questo combattimento rappresenta un vero ostacolo per tutti loro, e così stanno dando tutto quello che hanno. Questo include anche una riproduzione del Paradise Totsuka di Oden (la stessa mossa che ha dato a Kaido la sua vistosa cicatrice).

Questo sembra danneggiare Kaido a sufficienza, ma come abbiamo visto dall'Imperatore in molti momenti dell'anime finora, questo è davvero solo l'inizio per lui. Potrebbero aver ferito leggermente Kaido con questo assalto, ma Luffy ha bisogno di tornare velocemente sul tetto se i samurai hanno qualche reale possibilità di battere l'Imperatore in questa guerra.

Ma cosa ne pensate? Vi sta piacendo la Guerra di Onigashima in ONE PIECE finora? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Nel frattempo, il manga si sta spingendo più oltre, con molti combattimenti già terminati. Potete trovare il capitolo 1035 di ONE PIECE su Manga Plus.