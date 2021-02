ONE PIECE: la potenza di Roronoa Zoro prende forma in una spettacolare statua

La serie di ONE PIECE continua ad ottenere un successo incredibile tra gli appassionati di anime e manga, e il climax dell'arco narrativo del Paese di Wa raggiunto negli ultimi capitoli, dove vecchia e nuova generazione di pirati si stanno affrontando in un'epica battaglia senza esclusione di colpi, ha portato TH Studio a realizzare una statua.

Come potete infatti vedere dal post riportato in calce alla notizia, condiviso su Twitter da @MundoKame, lo studio in questione avrebbe annunciato una maestosa figure con protagonista lo spadaccino dei Mugiwara, Roronoa Zoro. Ricreando alla perfezione il design visto durante la saga di Wanokuni, TH Studio ha deciso di aggiungere anche una tigre, creatura che compare nel nome di due tecniche peculiari dell'ex cacciatore di taglie, ovvero la Tora-Gari, diventata Ultra Tora Gari dopo il time-skip.

Un prezioso omaggio che è stato realizzato in scala 1:4 e 1:6, con rispettivamente un'altezza di 69 e 46 centimetri, e in due versioni differenti. In una Zoro appare con il design originale usato da Oda durante le avventure nel paese di Wa, ed è accompagnato da una tigre delle nevi, nell'altra invece indossa una tunica nera e arancione, come a ricreare il manto del felino che si trova al suo fianco ed è pronto a sferrare un attacco letale con una katana. È già possibile ordinare entrambi i modelli, ad un prezzo che va da 190 a 680 dollari australiani, che saranno disponibili da luglio 2021.

