ONE PIECE: la potenza di Zoro e della sua Ambizione in una figure da 250 euro

Roronoa Zoro, primo compagno di Luffy nel viaggio raccontato in ONE PIECE è cresciuto allenandosi nell’arte della spada, e desidera diventare il miglior spadaccino del mondo. Un sogno difficile ma sempre più realizzabile grazie alle nuove tecniche sviluppate e al possesso di tre potenti katane, valorizzate in una nuova statua da collezione.

L’arco narrativo ambientato nel paese di Wa ha portato alla luce moltissimi dettagli riguardanti sia il passato dell’arcipelago isolato dal resto del mondo, sia personalità di un certo rilievo nell’universo ideato da Eiichiro Oda, come Gol D. Roger e il leggendario samurai Kozuki Oden. Una delle novità riguarda anche Zoro, che in cambio della Shusui ottiene in cambio la preziosa Enma, appartenuta a Oden stesso, nonché una delle ventuno spade di grado O Wazamoto.

Considerata tra le migliori katane della serie Enma non può essere brandita da chiunque, in quanto tende ad assorbire l’ambizione dell’armatura dal suo utilizzatore, diventando estremamente affilata e potente. Questa particolarità di Enma è stata resa alla perfezione nella statua di Roronoa Zoro targata DAITAISHE Studio, che potete vedere nelle immagini in calce. Ala 71 centimetri, la figure si presenta iper dettagliata, con una certa attenzione nella resa delle katane, sarà disponibile in due versioni, con o senza l’ambizione dell’armatura sul braccio sinistro, a partire dal secondo trimestre del 2023, ed è possibile pre ordinarla al prezzo di 250 euro.