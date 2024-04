One Piece: quale sarà il potenziale (e il vero ruolo) di Momonosuke nella saga finale?

Nelle vesti di shōgun di Wano, nonché di alleato dei Mugiwara, Momonosuke si è ritagliato di diritto un ruolo significativo nell'universo di One Piece. E seppure sulla vera natura del suo potenziale Oda non abbia ancora gettato interamente luce, è possibile desumere da alcuni indizi disseminati dal mangaka il reale spessore (anche drammatico) del personaggio.

Del resto, come abbiamo visto nella nostra analisi sui Frutti del Diavolo che potrebbero essere stati già clonati in One Piece, buona parte delle traiettorie future del manga, e in particolare dei rapporti di potere nel Nuovo Mondo, passerà dallo sviluppo e dal perfezionamento del potenziale di questi fantomatici manufatti del Mare. E proprio Momonosuke, avendo assorbito quel Frutto artificiale che nelle intenzioni di Vegapunk doveva reiterare le proprietà tipiche del Woh Woh: modello drago azzurro di Kaido, potrebbe rappresentare la matrice attraverso cui iniziare a sondare gli effetti di tali clonazioni; che si aprono, già di per sé, a dei fenomeni che trascendono la mera sperimentazione scientifica.

Malgrado l'erede dei Kozuki non sia dotato delle medesime capacità combattive dell'Imperatore da cui ha mutuato il Frutto, è pur vero che Momonosuke ha già dato prova di possedere delle abilità analoghe – o quanto meno, simili – a quelle di Kaido, alludendo così all'esistenza di un potenziale latente sì sopito, ma di grande spessore. E nel caso in cui il giovane shōgun del Paese di Wa iniziasse ad intraprendere – come è lecito aspettarsi – un percorso di allenamento consistente, basato sul perfezionamento delle proprietà artificiali del Frutto, oltre a quello delle proprie abilità innate, ecco che Momonosuke potrebbe davvero eviscerare un potere inatteso, consentendo così al figlio di Oden di partecipare – chissà – al fianco dei Mugiwara a quel conflitto finale tra pirati e isituzioni governative su cui si potrebbe basare uno dei prossimi macro archi in cui è suddivisa la saga finale di One Piece.

E proprio in riferimento al padre, possiamo individuare i fattori che immetteranno il ragazzo su un importante percorso di evoluzione. Del resto Momonosuke è in possesso della Ame no Habakiri, ovvero della celebre spada dai cui Oden ha fatto passare tutti i destini del clan Kozuki e nella quale ha canalizzato il simbolo stesso del suo potere, per cui la possibilità che Oda porti il personaggio a sublimare il potenziale della katana, e magari ad innervarla anche di ramificazioni inedite, non è così remota o azzardata.

Ma è chiaro che nel momento in cui si riflette sul posizionamento narrativo di Momonosuke, su ciò che potrà comportare per la prosecuzione della storia, il discorso non può che ricadere sulla funzione – e non tanto sul mero potenziale combattivo – a cui tenderà il personaggio nel prosieguo della saga finale. Sappiamo, infatti, che lo shōgun possiede l'abilità di percepire la “voce di tutte le cose”: un fattore, questo, che se sviluppato dal ragazzo, lo porterà a scardinare i grandi segreti del mondo di One Piece. Tracciando – chissà – per lo stesso Rufy la rotta che lo condurrà a sublimare i desideri più reconditi del suo animo.

