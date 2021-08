ONE PIECE e il potenziamento di Nico Robin: la nuova mossa dell'archeologa

Ogni membro dei Mugiwara ha il proprio modo di combattere, basato su un'arte particolare, un potere specifico o un Frutto del Diavolo. Chi possiede quest'ultimo ovviamente si distingue molto dagli altri, come ad esempio capita al protagonista di ONE PIECE con le caratteristiche del Frutto del Diavolo Gom Gom.

Nella ciurma che troverà il tesoro One Piece anche Nico Robin possiede un Frutto del Diavolo, il Fior Fior che abbiamo visto numerose volte in azione durante le varie saghe. In origine, l'archeologa era in grado di evocare soltanto degli arti a grandezza umana e in numero limitato, ma dopo il timeskip ha iniziato a evolvere le sue capacità. Infatti l'abbiamo vista sfruttare anche attacchi con arti giganti, che ora hanno raggiunto un nuovo livello.

Per abbattere la temibile Black Maria dei Tobi Roppo, Nico Robin ha sfruttato il Gigante Fleur, una nuova tecnica d'attacco che crea una replica dell'archeologa ma in versione gigante. Non più quindi solo un arto che viene lanciato subito all'attacco, bensì un nuovo corpo da usare per attacco e difesa. Le caratteristiche del Gigante Fleur sono state approfondite in ONE PIECE 1021 dove sono stati mostrate le sue peculiarità, tra un classico canone di attacco che abbiamo già visto usare a Nico Robin ma anche una debolezza in difesa: il Gigante Fleur infatti assorbe i danni subiti e li passa al corpo principale di Nico Robin.

Una tecnica quindi che ha diverse debolezze e che può essere sfruttata in poche occasioni o comunque con cautela.