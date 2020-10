ONE PIECE: il potere delle fiamme di Sanji nell'infuocato cosplay di Sammys

ONE PIECE è in corso da oltre 20 anni, un tempo immenso per un manga. Durante questa lunga ed epica storia abbiamo conosciuto Monkey D. Rufy, il capitano della ciurma dei pirati di cappello di paglia, e ovviamente tutti i suoi compagni. Uno dei primi a unirsi al gruppo di protagonisti di ONE PIECE è stato il cuoco Sanji.

Il ragazzo biondo e con le sopracciglia a vortice, sempre con la sigaretta in bocca, è il cuoco della ciurma e riesce a preparare sempre splendide prelibatezze per i suoi compagni. Il suo carattere però lo porta a conflitti con Zoro e ad ammirare in continuazione ogni bella ragazza che gli si pari davanti. Ma rimane comunque un personaggio molto serio e uno dei pilastri della ciurma di ONE PIECE per quanto riguarda il combattimento.

Dall'arco di Enies Lobby in poi, Sanji ha fatto uso anche del potere del fuoco con l'iconico Diable Jambe. Queste fiamme vengono trasportate dalla cucina al combattimento e viceversa, come dimostra il cosplay di Sammys. La ragazza, nota per i suoi cosplay dei personaggi di ONE PIECE, ha deciso di dedicarsi a questo travestimento a sesso invertito: in basso possiamo vedere il suo cosplay di Sanji Vinsmoke tra le fiamme e anche alle prese con una breve performance culinaria.

Intanto nel manga di ONE PIECE, momentaneamente in pausa, Sanji potrebbe aver trovato il suo avversario a Onigashima.