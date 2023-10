ONE PIECE: il potere del frutto del diavolo di Nico Robin

Nico Robin, l'archeologa dei Pirati di Cappello di Paglia, è una delle figure più importanti di One Piece. Dopo aver mangiato il frutto del diavolo Hana Hana no Mi, la ragazza ha acquistato uno dei poteri più versatili dell'intera serie.

Il frutto del diavolo Hana Hana no Mi, traducibile in Fiore Fiore, è un frutto del diavolo di tipo Paramisha, che conferisce a chi lo mangia la capacità di creare copie di qualsiasi parte del proprio corpo su qualsiasi superficie, compreso il corpo della stessa Robin o quello dei suoi bersagli. Le copie sono identiche all'originale, sia in termini di aspetto che di forza, e possono essere create all'infinito purché siano nel raggio d'azione dell'archeologa, ritratta alla perfezione in questo cosplay di una fiera Nico Robin a caccia del One Piece.

Nel corso della serie abbiamo visto Robin duplicare arti superiori e inferiori per infliggere colpi belli potenti ai suoi avversari, ma l'abbiamo anche vista duplicare occhi e orecchie per intercettare informazioni dai nemici della sua ciurma.

Un punto degno di nota è la spettacolare evoluzione di Robin dopo il salto temporale. Se prima della Guerra per la supremazia era in grado di generare solo un centinaio di braccia, lo sviluppo della tecnica Mil Fleur, letteralmente Mille Fiori, con la quale la ragazza crea due enormi braccia o gambe per eseguire con esse una serie di tecniche, dimostra l'incremento di potenza del personaggio. Inoltre, può persino creare un clone di se stessa utilizzando Cuerpo Fleur, ingannando così i suoi avversari e rendendola una perfetta spia. Per questo motivo Robin è spesso in pericolo in diverse saghe di One Piece: le sue abilità e la capacità di decifrare i Poneglyphs la rendono un personaggio che chiunque vorrebbe avere dalla propria parte.

Sono svariate le tecniche mostrate da Nico Robin dopo il salto temporale, tra le più potenti ricordiamo: Gigante Fleur, che le consente di creare un'enorme replica della parte superiore del suo corpo; Demonio Fleur, o Demon Blooming, con la quale genera un enorme duplicato dall'aspetto demoniaco del suo busto; Fish-Man Karate: Giganteum, con la quale la ragazza incorpora l'omonima arte marziale degli uomini pesce nell'arsenale del frutto Hana Hana no Mi.

Tuttavia, come ogni Frutto del Diavolo, anche il frutto Fiore Fiore ha i suoi punti deboli. In primo luogo, tutti i danni subiti dagli arti creati da Robin si ripercuotono sul corpo originario dell'archeologa, facendole comunque provare dolore. Questo rende le copie create dalla ragazza potenziali bersagli. Il secondo aspetto negativo è il limitato raggio d'azione nel quale Robin può creare le copie. Sebbene Robin non abbia limitazioni in termini di distanze su dove far germogliare parti del corpo, ha bisogno che la superficie sia nel suo campo visivo.

In ogni caso, il potere del frutto del diavolo di Robin è uno dei più versatili e potenti dell'intera serie di One Piece. Ha permesso alla ragazza di diventare una delle figure più importanti della serie e ha contribuito in modo significativo ai successi dei Pirati di Cappello di Paglia.