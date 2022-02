ONE PIECE, quale sarà il potere del Gear Fifth? Un'interessante teoria prova a svelarlo

Nonostante sia invero che il manga di ONE PIECE si stia lentamente avvicinando alla sua conclusione, stando alle parole dell'editor e dell'autore, dall'altra è chiaro che gli eventi che separano i lettori dalla fine dell'opera sono ancora tanti, forse troppi. Probabilmente, infatti, in futuro Rufy potrebbe ricorrere al Gear Fifth.

Sono passati ormai un paio di anni da quando Eiichiro Oda introdusse, durante la Saga di Dressrosa, il Gear Fourth contro Doflamingo. Proprio per questo, molti lettori hanno iniziato a domandarsi quando effettivamente l'autore deciderà di svelare la futura abilità del protagonista. Stando alle dichiarazioni all'interno del volume 98 di ONE PIECE, il sensei è stato piuttosto criptico in riguardo a questo tema e qualcuno ha ipotizzato che lo scontro con Kaido possa fungere da trigger ideale per Rufy tale da permettergli di utilizzare così il Gear Fifth.

Ma in cosa potrebbe consistere questo eventuale nuovo power-up? Un utente su Reddit ha provato a teorizzare le capacità della nuova abilità usando come riferimento le precedenti. Se il Gear Second coinvolgeva i nervi del corpo, il terzo toccava direttamente le ossa ingrandendole e irrobustendole per rafforzarne la forza. Il più recente, invece, ha coinvolto direttamente la muscolatura. Stando alle ipotesi di baaad_boi, dunque, il Gear Fifth potrebbe avere a che fare direttamente con le caratteristiche della pelle.

Ovviamente si tratta di una teoria, seppur suggestiva, ma Eiichiro Oda è già stato in grado di giocare di magistralmente con l'abilità del frutto Gum Gum. E voi, invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.