ONE PIECE: il nuovo potere di Luffy avrà spazio nel film ONE PIECE RED?

Gli sconvolgenti eventi raccontati nel capitolo 1044 di ONE PIECE stanno facendo discutere la community sui social, e mentre continuano ad emergere teorie sempre più interessanti, una domanda si sta facendo spazio tra le aspettative riguardo ONE PIECE RED, ovvero se nel film vedremo i nuovi poteri di Luffy.

La rivelazione del Gear Fifth e la scoperta della vera essenza del frutto Gom Gom, in realtà uno Zoo Zoo mitologico che consente al protagonista di trasformarsi in Nika, potrebbe infatti ricevere delle scene e momenti dedicati nella nuova pellicola del franchise. Seguendo la falsa riga di quanto avvenuto già in ONE PIECE Gold e in Stampede, dove rispettivamente Luffy ha sfoggiato il Gear Fourth Boundman e Snakeman, RED potrebbe effettivamente mostrare il nuovo potere raggiunto da Cappello di Paglia.

Tuttavia va sottolineato come le due forme del Gear Fourth siano apparse nei film dopo aver debuttato nell’anime, e questo risulta improponibile nel caso del Gear Fifth, sia perché Toei Animation dovrebbe adattare decine di capitoli in meno di cinque mesi, visto che la data d’uscita di ONE PIECE RED è stata fissata per il 6 agosto 2022 in Giappone. A rendere il tutto più complesso va aggiunta la vicenda dell’hackeraggio subito dallo studio.

Alcune soluzioni, alimentati dalle speranze dei fan, potrebbero essere anticipare o mostrare poco del singolare risveglio di Monkey D. Luffy, o approfondire parzialmente la figura di Joy Boy, o addirittura inserire una versione del tutto originale, un Gear 4.5. Voi cosa ne pensate? Ditecelo come di consueto nella sezione dedicata ai commenti.