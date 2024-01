ONE PIECE, che potere possiede Marco? Tutto sul pirata di Barbabianca

Eiichiro Oda ha ideato un sacco di Frutti del Diavolo Bizzarri in One Piece. Ci sono però diversi casi in cui dei pirati hanno acquisito l'abilità di Frutti veramente affascinanti e che rappresentano un misto di potenza e stile. È questo il caso di Marco della ciurma di Barbabianca. Ma come funziona esattamente il suo Frutto Tori-Tori?

Il Tori-Tori Modello Fenice è un Frutto di tipo Zoan mitico e consente all'utilizzatore di trasformarsi in fenice o in un ibrido umano-fenice ogni volta che vuole. Insieme ai Frutti Ope-Ope, Horu-Horu e Chiyu-Chiyu, appartiene alla rarità di Frutti che possono curare ferite e persino malattie. Chiaramente, questo è uno dei Frutti migliori per aiutare le persone in situazioni critiche. Infatti, Marco usa le "Fiamme della Resurrezione" per guarire qualsiasi danno, per quanto grave possa essere.

Questa capacità di Marco richiama la capacità della fenice di risorgere dalle proprie ceneri e, proprio per questo motivo, l'ex comandante della Prima Divisione dei Pirati di Barbabianca è quasi invincibile in battaglia, poiché può rigenerarsi più volte. Anche questo Zoan, inoltre, è in grado di potenziare in maniera considerevole le abilità fisiche del proprietario, quando si trasforma in fenice.

Marco "La Fenice" è stato fondamentale nella Guerra di Marineford e ha permesso a Rufy di sopravvivere agli attacchi di Akainu. Attualmente lavora in qualità di medico a Wano, dove c'è un grande bisogno delle sue abilità. Cosa ne pensate di Marco? Che ruolo avrà nelle parti conclusive dell'opera? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che l'adattamento anime della nuova saga di One Piece, Egghead, arriverà su Netflix.