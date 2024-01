ONE PIECE, quali sono i poteri dell'Ammiraglio Fujitora? Un'analisi del frutto Zushi Zushi

Grandi avversari dei pirati che solcano le acque della Rotta Maggiore alla ricerca dello ONE PIECE gli Ammiragli della Marina, organo militare del Governo Mondiale, sono tutti combattenti straordinari. Tra loro si trova Issho, o Fujitora, che oltre ad una grande maestria nell’arte della spada può vantare incredibili poteri legati alla gravità.

Avendo mangiato il frutto del diavolo Zushi Zushi, uno dei più devastanti frutti di tipo Paramisha dell’intera opera di Oda, Fujitora può liberamente manipolare la gravità di una determinata area scelta da lui stesso. Ciò può comportare diversi scenari nei quali l’Ammiraglio è sempre in netto vantaggio rispetto a qualsiasi avversario, sia che decida di immobilizzare quest’ultimo aumentando la gravità, o che scelga di lanciargli contro blocchi di terreno ad una velocità impressionante.

In qualche modo, Fujitora sfrutta la sua spada come catalizzatore per controllare la gravità attraverso fendenti e movimenti precisi, come accade con Gravito, quando richiama meteore nell’area dove sta esercitando i propri poteri, come potete vedere nella clip riportata in fondo alla pagina. Può anche generare dei cerchi violacei coi quali impone il proprio controllo sulla gravità.

Tali capacità, poi, non richiedono di stabilire un contatto diretto con gli avversari, dato che quando fronteggia Trafalgar D. Law riesce ad immobilizzarlo senza avvicinarsi, ma semplicemente aumentando la gravità attorno a lui. Si tratta, in sostanza, di una serie di abilità uniche ed estremamente difficili da contrastare, che pongono Fujitora su un livello combattivo eccezionale, ribadendo ancora una volta la sua posizione di rilievo nella Marina.

