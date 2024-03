One Piece: i poteri degli Astri potrebbero non derivare dai Frutti del Diavolo?

Poche figure nel mondo di One Piece sono avvolte da un velo di riserbo così nebuloso come gli Astri. Dei loro trascorsi passati si sa poco o nulla, e anche nel momento in cui ci si sofferma sul loro potenziale, appare impossibile stabilire a riguardo delle coordinate certe. Tanto che i poteri dei Gorosei potrebbero anche non derivare da un Frutto.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo il ruolo esercitato in One Piece dai Cinque Astri di Saggezza, in quanto punti cardinali del Governo Mondiale, i Gorosei rappresentano la fonte di autorità più alta nell'universo creato da Eiichiro Oda. Al quintetto governativo spetta il compito di delineare le coordinate su cui si fonda l'esistenza quotidiana dei cittadini, e sempre loro sono destinati a controllare che nulla accada al di fuori del sistema socio-politico corrente – e quindi ad agire di conseguenza nel caso qualcosa (o qualcuno) comprometta la linearità dell'ordine mondiale. L'unico (uomo?) a cui rispondono è Im, che dall'alto della sua posizione concepisce e mette in moto le logiche che governano la società, di cui i Gorosei sono i responsabili primari. Non è un caso che i cinque governanti abbiano il controllo su tutte le funzioni e istituzioni principali del Nuovo Mondo, ed è alle loro direttive che devono rispondere organizzazioni quali la Marina, la Cipher Pol, gli (ex) Shichibukai e coloro che li hanno sostituiti, i Seraphim. Ma nel momento in cui ci si sofferma sui loro poteri, ecco che la questione si fa decisamente più sfuggente.

Uno dei motivi per cui abbiamo considerato la trasformazione finale di Saturn come il momento spartiacque di One Piece, lo riconduciamo certamente allo strapotere esibito dal Gorosei, ma soprattutto alle singolarità corporee assunte dal Ministro con questa nuova configurazione. A primo impatto, la trasmutazione in un Ushi-Oni ci ha fatto pensare alla sublimazione dei poteri di un Frutto, dal momento che sottende la prosecuzione della tappa “intermedia” rappresentata dalla forma ibrida.

Ma è pur vero che l'assoluta intangibilità dell'Astro ai colpi di Rufy, unita ai fattori rigenerativi di cui innerva costantemente il suo corpo, non trova dei veri eguali in tutto il resto delle tipologie di Frutto del Diavolo viste in One Piece, al punto da alludere all'avvento di forme e potenzialità inedite, di cui Oda – magari – non ha messo ancora al corrente i lettori, e su cui – chissà – potrà gettare luce proprio a partire dai prossimi capitoli. Del resto, l'ultimo numero uscito del manga si è concluso proprio con l'approdo dei Gorosei sull'isola del Futuro, un fattore che non solo determina già di per sé una rimodulazione drastica della scala dei valori in campo, compromettendo eventualmente i destini dei Mugiwara, ma che potrebbe anche spingere l'autore a delineare delle rivelazioni importanti su queste enigmatiche figure, a partire anche dalla natura del potere che li contraddistingue.

Focalizzandoci, inoltre, sulla rinnovata fisicità di Saturn, non è impossibile che l'Astro possegga delle abilità perlopiù demoniache, di segno differente da quelle dei possessori dei Frutti. D'altronde l'immagine che adesso il Gorosei sembra incarnare è proprio quella dell'Ushi-Oni, una figura mostruosa appartenente alle tradizioni folkloristiche nipponiche, a cui potremmo legare la natura stessa dei poteri del villain. E non è neanche improbabile, a questo punto, che sia stato lo stesso Im a donar lui (o meglio, loro) delle caratteristiche disumane, in un fenomeno che contribuirebbe a determinare gli Astri come figure assolutamente singolari ed uniche nell'universo di One Piece.