ONE PIECE, che poteri avranno gli altri Astri di Saggezza?

Fra i personaggi più enigmatici e affascinanti di ONE PIECE ci sono sicuramente i Cinque Astri di Saggezza. E dopo aver visto Jaygarcia Saturn entrare in scena attivando i propri poteri ci chiediamo: quali saranno quelli degli altri quattro membri?

Possiamo dare abbastanza per certo che i poteri dei Cinque Astri di Saggezza siano simili, quindi ognuno avrà una trasformazione animale simile a quella vista per Jaygarcia Saturn, con uno Zoo Zoo di tipo mitologico. Qua invece per scoprire che creatura è Jaygarcia Saturn in ONE PIECE.

Marcus Mars, alto e dai capelli e baffi lunghi, potrebbe avere uno Zoo Zoo simile a un uccello, quindi per esempio un garuda o animali mitologici simili. È anche il Dio guerriero dell'ambiente, perciò i suoi poteri potrebbero legarsi alla natura.

Topman Warcury, l'Astro di Saggezza calvo con baffoni lunghi è il Dio guerriero della giustizia, potrebbe trasformarsi in un animale simile a un ippopotamo o un elefante, anche se dalla silhouette che si è vista durante lo scontro con Sabo non si capisce molto bene.

C'è poi Ethanbaron V. Nusjuro, Dio guerriero della finanza, che ricorda molto un samurai. Potrebbe quindi avere uno Zoo Zoo che si rifà a quella tradizione con elementi mitologici aggiunti.

Chiudiamo infine con Shepherd Ju Peter, Dio guerriero dell'agricoltura, altro con capelli e barba corti biondi. Il suo Zoo Zoo sembra avere una sorta di bocca gigante, quindi potrebbe avere un potere legato al cibo (vista anche la sua connessione con l'agricoltura).

E secondo voi quali poteri avranno gli altri (quattro) Astri di Saggezza? Scrivete le vostre teorie nei commenti, noi vi lasciamo alle teorie del capitolo 1097 di ONE PIECE.