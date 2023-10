ONE PIECE: quali sono i poteri e le capacità del piccolo Momonosuke?

Gli ultimi episodi di ONE PIECE hanno portato alla fine della tirannia di Kaido sul Paese di Wa. Ora il futuro di Wano è passato nelle mani di un ragazzo, ancora molto giovane ma promettente: Kozuki Momonosuke. Figlio del leggendario Kozuki Oden, Momo ha giocato una parte fondamentale nella caduta dell’Imperatore, ma quali sono i suoi poteri?

Diventato adulto grazie a Shinobu, Momonosuke ha potuto constatare immediatamente di aver ereditato l’abilità retorica dal padre, riuscendo a colpire con le sue parole tutti gli abitanti di Wano, e venendo quindi legittimamente come nuovo governante. Inoltre, Momo possiede i poteri derivanti da un frutto del diavolo artificiale, rivelatosi una copia quasi del tutto perfetta del frutto mitologico ingerito proprio da Kaido. Possiamo quindi aspettarci di rivederlo in azione in futuro, magari trasformato proprio in un gigantesco drago rosa.

Ciò che contraddistingue però Momonosuke è la sua capacità di sentire la voce di tutte le cose, che pochissimi altri personaggi nell’universo di ONE PIECE hanno dimostrato di possedere. Tale abilità si manifesta quando Momo, ancora un bambino, comunica con Zunisha, o anche per comunicare telepaticamente con Luffy, per quanto lo faccia inconsapevolmente e senza controllo apparente. Proprio come suo padre, Momo è destinato a diventare un eccellente samurai, e finalmente riesce a portare al suo fianco la katana appartenuta a Oden Ame no Habakiri, una delle ventuno spade di grado 0 Wazamono.

Avendo ereditato il sangue del clan Kozuki, Momo potrebbe inoltre essere anche in grado di leggere i Poignee Griffe, e quindi di comprendere anche la storia perduta dei cento anni del grande vuoto. Momonosuke ha poi già dato dimostrazione delle sue incredibili capacità combattive sul campo di battaglia, fronteggiando e ferendo l’Ammiraglio Ryokugyu e le sue creazioni vegetali. Sembra quindi che il nuovo Shogun di Wano abbia tutte le carte in regola per governare il paese e difenderlo, sperando di rivederlo in futuro, magari nuovamente al fianco di Luffy.

