ONE PIECE e i poteri di Dragon: tutte le ipotesi sulla forza del padre di Luffy

Fra i personaggi di cui sappiamo meno in ONE PIECE c'è sicuramente Monkey D. Dragon, il padre di Luffy. Proviamo a raccogliere le teorie più gettonate su quale potrebbero essere i suoi poteri e la forza che possiede.

Sembra ormai quasi certo che Monkey D. Dragon abbia un frutto del diavolo che si collega ai cambiamenti climatici. Ogni volta che lo vediamo è accompagnato da pioggia, vento e fulmini, ma non è chiaro se il suo frutto ne sia diretto responsabile.

C'è chi parla di un frutto del diavolo modello zoo zoo mitologico, che si rifaccia al modello serpente piumato. Sarebbe collegato alla mitologia inca, secondo la quale questo animale leggendario è a metà appunto fra un serpente piumato o un drago. Nelle iscrizioni e nei disegni di questa creatura la coda ha un disegno molto simile al tatuaggio che Dragon ha sul viso.

Oda in ONE PIECE potrebbe anche stravolgere le regole dei frutti del diavolo e dare a Dragon quello che controlla l'acqua (in questo caso la pioggia), magari permettendogli di nuotare o comunque manipolare anche l'acqua marina a suo piacimento.

Difficile che il potere di Dragon si colleghi invece direttamente ai fulmini visto che abbiamo già Ener, ma nulla vieta una combinazione tra tuoni, fulmini e precipitazioni atmosferiche.

Si parla infine di un frutto del diavolo che gli permette di controllare il vento: ecco perché porterebbe la pioggia ogni volta che entra in azione. Chissà se poi Oda tornerà su God Valley per farci vedere il frutto di Dragon.

E secondo voi quale fra queste teorie è la più plausibile? Diteci la vostra opinione nei commenti, noi vi lasciamo a cosa potrebbe fare Monkey D. Dragon nei prossimi capitolo del flashback di ONE PIECE.