ONE PIECE, i poteri del frutto di Trafalgar Law spiegati bene

Ci sono tanti personaggi potenti nell'opera di Eiichiro Oda. Alcuni di questi possono contare su un Haki molto potente, altri su doti davvero speciali dovute a un fisico eccellente. Altri, invece, possono contare sul potere dei Frutti del Diavolo più forti e versatili. E Trafalgar Law è uno di questi personaggi di ONE PIECE.

Presentato durante la saga dell'arcipelago Sabaody, Trafalgar Law è diventato un personaggio imprescindibile per ONE PIECE, specie per l'alleanza stipulata con il protagonista Monkey D. Rufy. Visto il desiderio di abbattere Donquijote Doflamingo e Kaido, Law è stato spesso al fianco di Rufy nel Nuovo Mondo, mettendosi spesso in mostra. Così, è stato possibile conoscerlo a dovere. Ecco tutte le abilità di Trafalgar D. Water Law e del suo Frutto Ope Ope.

Law è un abile spadaccino e un ottimo medico, conosce quindi il corpo umano a menadito e sa come trattarlo, e questo si mischia perfettamente con le capacità dell'Ope Ope. Questo Frutto del Diavolo permette all'utilizzatore di creare una sala operatoria, una Room, confinata in uno spazio simile a una bolla. In questo spazio, Law può tagliare i suoi nemici senza ucciderli e manipolare a piacimento i loro corpi, oppure scambiarsi di posizione con altri oggetti rapidamente, in sostanza teletrasportarsi a brevi distanze. La Room però risulta utile anche per scopi medici, potendo curare con facilità amici e non.

Le abilità però non finiscono qui: l'Ope Ope è in grado di agire anche all'interno dei corpi, scatenando degli attacchi intestini tra scariche elettriche e perforazioni che non lasciano alcun segno all'esterno. Col Risveglio del Frutto del Diavolo, questa capacità si amplifica ulteriormente grazie al fatto che Law è in grado di rivestire la sua spada o singoli oggetti della propria Room, riuscendo quindi a penetrare i corpi nemici con facilità, scatenando attacchi devastanti. L'attenzione su questo Frutto del Diavolo deriva però dal suo potere ultimo: l'Ope Ope è in grado di donare l'eterna giovinezza, anche se a costo della vita dell'utilizzatore.

Si tratta quindi di un Frutto del Diavolo che rende Trafalgar Law uno dei pirati più forti dei mari di ONE PIECE.