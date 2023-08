ONE PIECE, i poteri di Gol D. Roger spiegati nel dettaglio

Per trovare il One Piece è necessaria una forza d'animo incrollabile, una potenza fisica senza pari, un'ambizione illimitata e una capacità da leader unica al mondo, oltre a tante altre capacità tra i membri della ciurma. Tutte queste qualità erano incluse in Gol D. Roger, colui che sarebbe stato proclamato il Re dei Pirati di ONE PIECE.

Gol D. Roger è un personaggio fondamentale di ONE PIECE essendo la figura leggendaria per eccellenza nel mondo della pirateria e la sua esistenza è il motore principale della trama della serie, avendo provocato molte persone con il suo discorso finale. Roger è stato il pirata più potente e temuto di tutti i tempi, e non è un caso, essendo stato l'unico a raggiungere Laugh Tale in 800 anni. Ma quali sono i poteri di Gol D. Roger? Come ha fatto a diventare il più forte? Ecco tutta la situazione nel dettaglio.

Partito come un semplice piratucolo di un villaggio sconosciuto, con soltanto il suo cappello di paglia, Gol D. Roger ha negli anni sviluppato una sequenza di capacità. Contrariamente a quanto si credeva inizialmente, con tante teorie che lo davano per certo, Roger non ha un Frutto del Diavolo. Dalla sua, invece, ha un Haki estremamente potente. Ovviamente ha sviluppato al massimo tutti e tre i colori dell'Haki: osservazione, armatura e re conquistatore. Non solo, perché è in grado di infondere l'Haki dell'Armatura e l'Haki del Re Conquistatore nelle sue armi, rendendo devastanti e letali tutti gli attacchi. Ovviamente, ha una forza fisica devastante, dato che riesce a tenere testa a Barbabianca, l'uomo più forte del mondo nel fiore degli anni, un uomo che anche da vecchio riusciva ad abbattere giganti da solo.

Questi attacchi vengono spesso portati avanti grazie a una spada: non si conoscono precisamente le doti da spadaccino di Roger, se è più forte di Shanks e Mihawk, ma in suo possesso ha una sciabola di grado supremo chiamata Ace. Essendo questa una delle armi migliori sul globo di ONE PIECE, ed essendo queste lame speciali solitamente molto particolari, è probabile che Roger sia uno dei migliori spadaccini mai esistiti. Queste sono le sue capacità in combattimento, a cui poi si aggiungono un carisma invidiabile che ha portato tanti pirati importanti nella sua ciurma e il potere di ascoltare la voce delle cose.