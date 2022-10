ONE PIECE: i poteri di Kuzan nella figure da collezione targata LX Studio

Prima del time skip di due anni, dopo i drammatici eventi di Marineford, tra i personaggi più potenti dell’epopea piratesca ONE PIECE i tra Ammiragli della Marina, Kizaru, Aokiji e Akainu ricoprivano un ruolo di rilievo. Due anni dopo la gerarchia della Marina ha subito vari cambiamenti, portando Aokiji a diventare un pirata: Kuzan.

Considerando il modo di agire di Akainu, caratterizzato da un rispetto eccessivo delle regole senza spazio per umanità o sensibilità, Aokiji ha infatti deciso di affrontarlo dopo il ritiro di Sengoku come Grand’Ammiraglio. Una battaglia che è costata molto cara ad Aokiji, rimasto ustionato in varie parti del corpo e senza la gamba sinistra, sostituita da una protesi di ghiaccio, ma che ha segnato in qualche modo la sua rinascita come Kuzan, poi entrato a far parte dei pirati di Barbanera.

L’inevitabile scontro tra Luffy e Teach potrebbe riportare sul campo di battaglia anche lo stesso Kuzan, e in attesa di scoprire quale sarà il suo ruolo nel gran finale della serie, gli artisti di LX Studio gli hanno dedicato la figure che potete vedere in calce. Disponibile a partire dal secondo trimestre del 2023, la statua presenta Kuzan mentre sfrutta i suoi poteri, con una lancia di ghiaccio sulla spalla destra. È già possibile pre ordinare il prodotto al prezzo di 220 euro.

