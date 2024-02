ONE PIECE, quali sono i poteri di Trafalgar Law? I segreti del chirurgo

Trafalgar D. Water Law, il chirurgo della morte, è uno dei personaggi più amati di One Piece. Il suo fascino deriva da un design accattivante, un'introduzione memorabile e un ruolo significativo nella serie.

Dopo il salto temporale, Law ha acquisito ancora più rilievo, svelando le sue tragiche origini, il suo obiettivo, e il vero potere del suo Frutto del Diavolo Ope-Ope.

Considerato uno dei più potenti e importanti Frutti del Diavolo di One Piece, l'Ope-Ope è un frutto di tipo Paramisha che gli permette di creare una sfera attorno a sé, all'interno della quale può spostare e tagliare ogni cosa, compreso se stesso, oltre ad avere la possibilità di manipolare le parti tagliate come vuole. La sua abilità più conosciuta è quella di concedere l'eterna giovinezza in cambio della vita dell'utilizzatore.

All'interno della ROOM, Law può utilizzare diverse tecniche:

Amputazione : permette di tagliare i nemici senza ferirli, con un effetto simile al Frutto del Diavolo di Buggy il Clown.

: permette di tagliare i nemici senza ferirli, con un effetto simile al Frutto del Diavolo di Buggy il Clown. Radio Knife : dopo aver caricato elettricamente la sua spada, Law taglia in pezzi l'avversario e rilascia contemporaneamente una scarica elettrica. A sua detta, l'attacco impedisce ai possessori di un Rogia di ricomporre le parti del corpo recise.

: dopo aver caricato elettricamente la sua spada, Law taglia in pezzi l'avversario e rilascia contemporaneamente una scarica elettrica. A sua detta, l'attacco impedisce ai possessori di un Rogia di ricomporre le parti del corpo recise. Shambles: scambia la posizione di due oggetti all'interno della ROOM, utile anche per teletrasportare oggetti.

Law possiede anche abilità che danneggiano i nemici dall'interno:

Counter Shock : scarica elettrica che colpisce l'interno del corpo.

: scarica elettrica che colpisce l'interno del corpo. Injection Shot : Law si precipita verso il suo avversario con la spada puntata verso di lui. Una volta che l'arma trafigge il bersaglio, Law fa penetrare ulteriormente la lama in un gesto che ricorda un'iniezione. L'avversario preso di mira viene respinto notevolmente all'indietro e comincia a sanguinare dal punto ferito.

: Law si precipita verso il suo avversario con la spada puntata verso di lui. Una volta che l'arma trafigge il bersaglio, Law fa penetrare ulteriormente la lama in un gesto che ricorda un'iniezione. L'avversario preso di mira viene respinto notevolmente all'indietro e comincia a sanguinare dal punto ferito. Gamma Knife: Law crea una di lama di energia con la quale trafigge il bersaglio e gli danneggia solamente gli organi interni.

Law ha risvegliato il suo Frutto del Diavolo, ma ha ammesso di non averne ancora piena padronanza. Il frutto, inoltre, si rivela molto dispendioso in termini di energia. Nonostante ciò, è riuscito a creare una Room nella quale ha inglobato la sua spada e trafitto il corpo di Big Mom. Un'impresa impossibile senza questo nuovo potere, data la resistenza della sua avversaria. Infine, ha inferto danni devastanti ai suoi organi interni con una potente scarica elettrica.

Il Frutto Ope-Ope in One Piece rappresenta uno dei poteri più versatili e influenti di One Piece. Secondo Doflamingo, combinato con un leggendario tesoro posseduto dai Draghi Celesti, potrebbe conferire al suo possessore il potere di conquistare il mondo.