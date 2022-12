ONE PIECE: quali potrebbero essere i prossimi Seraphim? L'elenco con nomi e sembianze

I Pacifista sono stati per lungo tempo un'arma molto importante per il Governo Mondiale. Sfoderati per la prima volta durante la saga dell'arcipelago Sabaody, sono poi tornati durante la guerra di Marineford e sono stati presenti durante i due anni di timeskip di ONE PIECE. Ma le ricerche di Vegapunk sono proseguite oltre l'atteso.

Il geniale scienziato si è dato da fare e ha potenziato i Pacifista, dando vita a una nuova arma per la Marina e il Governo Mondiale. Sono così nati i Seraphim, che in particolare nell'ultima ventina di capitoli stanno facendo molto parlare di sé. Questi esseri, che hanno sembianze e particolarità molto meno robotiche rispetto ai precedenti Pacifista, sono comunque androidi che stavolta ricalcano le sembianze dei membri della Flotta dei Sette ma rivisitati in versione lunariana. Ma quanti sono i Seraphim comparsi finora e quali sono i loro nomi?

S-Hawk è il Seraphim di Drakul Mihawk;

S-Snake è il Seraphim di Boa Hancock;

S-Bear è il Seraphim di Kuma Bartholomew;

S-Shark è il Seraphim di Jinbe.

Per ora sono apparsi soltanto questi quattro, ma sembra che Vegapunk ne abbia altri in dotazione, forse in completamento, dato che quello di Jinbe era ancora in fase di rodaggio, a differenza dei primi due che sono già stati lanciati in battaglia ad Amazon Lily. E invece, se ne arrivassero altri, quali sarebbero? Ecco i nomi possibili dei futuri Seraphim:

S-Gecko per Gecko Moria;

S-Crocodile per Crocodile;

S-Flamingo per Donquijote Doflamingo;

Con questi tre, si completerebbe la formazione della Flotta dei Sette originale, che tra l'altro si basa proprio sugli animali. Sarebbe più particolare invece la corrispondenza con membri più recenti quali Barbanera, Law, Weevil e Buggy, ma difficilmente si vedranno in azione. Ecco invece come sarebbero i Mugiwara in versione Seraphim.