ONE PIECE: tutti i power up dei Mugiwara che potrebbero arrivare in futuro

Wano è piena di combattimenti che hanno spinto al limite i pirati protagonisti di ONE PIECE. Rufy ha ottenuto un power up notevole e lo sta usando contro Kaido, anche Sanji e Zoro hanno visto potenziamenti al loro arsenale. Ma per battere i loro futuri nemici potrebbe essere necessario molto di più.

Quali sono i futuri potenziamenti dei Mugiwara in ONE PIECE? Riepiloghiamo la situazione membro per membro.

Partiamo da Rufy: il capitano ha già un ottimo arsenale offensivo, ma molto lo farà la padronanza dell'Haki del Re Conquistatore. Sfruttandolo, potrebbe arrivare il tanto atteso Gear 5th che magari potrebbe implementare anche il Risveglio del Frutto del Diavolo. Per quanto riguarda Zoro, il ragionamento è lo stesso del capitano per quanto riguarda l'Haki, mentre il suo arsenale potrebbe migliorare con l'arrivo di una nuova spada che sostituisca la Sandai Kitetsu, portando lo spadaccino su nuovi livelli. Il monster trio si conclude con Sanji che difficilmente sbloccherà l'Haki del Re Conquistatore ma potrebbe trovare nuovo supporto dalla Raid Suit, con Franky e Usopp che potrebbero modificarla per renderla più appetibile per il cuoco.

Nami sembra essere giunta quasi al culmine del suo potere. Il ritorno di Zeus a Wano è il boost perfetto per lei, che al massimo potrebbe ricevere un miglioramento del Clima Tact per ospitare al meglio i poteri della nuvola. Usopp invece dovrebbe migliorare l'Haki dell'Osservazione, cosa che aumenterebbe non di poco le sue caratteristiche da cecchino. Inoltre, se davvero i Mugiwara approdassero a Elbaf, potrebbe ottenere una nuova arma, magari un martello con cui aiutarsi negli scontri ravvicinati, oppure potrebbe usare un Frutto del Diavolo sulla sua fionda. Chopper invece dovrebbe migliorare la forza del Monster Point e la resistenza agli effetti delle Rumble Ball, aumentandone gli effetti e riducendone però le controindicazioni. Tutto un lavoro di chimica e medicina quindi per la renna.

Nico Robin potrebbe arrivare anche lei al Risveglio del Frutto del Diavolo. Il suo Fior Fior sembra aver già toccato l'apice nello scontro con Black Maria e, oltre a questo ulteriore potenziamento, l'archeologa potrebbe al massimo iniziare a sviluppare gli Haki, cosa che però accadrà difficilmente. Stesso ragionamento per Brook che ha poco altro da migliorare, dato che è impossibile possa sviluppare l'Haki. Franky invece, essendo tra i più forti in ciurma, sembra tra gli indiziati principali per sviluppare almeno l'Haki dell'Armatura che, con le sue armi da cyborg, coinciderebbe con un potenziamento d'alto livello.

Concludiamo con Jinbe: il cavaliere del mare finora non ha mai mostrato tutta la sua potenza e quindi è difficile dire come potrebbe migliorare. Di certo c'è sempre spazio per un potenziamento degli Haki. E Yamato? Se la figlia di Kaido dovesse unirsi alla ciurma, sfodererebbe finalmente tutte le sue vere abilità, che non conosciamo ancora.