ONE PIECE: il nuovo power-up di Rufy al suo apice nella figure di WASP Studio

Ogni nuovo power-up introdotto all'interno di ONE PIECE causa non pochi effetti a catena anche sul fronte del merchandising. Diverse aziende, infatti, colgono subito la palla al balzo per arricchire il proprio catalogo con modellini originali e che reinterpretano le ultime trovate di Eiichiro Oda.

La battaglia più lunga di sempre in ONE PIECE si è infine conclusa, non senza però diversi colpi di scena che hanno affascinato decine di migliaia di lettori in tutto il mondo. Il Gear Fifth di Rufy ha infatti permesso al protagonista di continuare a combattere ad oltranza contro il micidiale Imperatore, costruendo di fatto uno degli scontri più epici all'interno del franchise.

La nuova forma del Capitano dei Mugiwara, che altro non è che il risveglio del Frutto Gom Gom, è diventato in brevissimo tempo oggetto di omaggi da parte di diverse aziende, l'ultima delle quali di WASP Studio che ha voluto fornire la propria interpretazione del Gear Fifth attraverso un modellino in scala originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, alto 32cm. La statuetta ritrae Rufy intento a scatenare un micidiale attacco con l'haki al costo di 199 euro, di cui 50 da scalare al momento del preordine attivo da oggi. La consegna si farà attendere tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.