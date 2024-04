ONE PIECE, pre o post time skip: quando la serie di Oda dà il suo meglio?

L’immenso viaggio intrapreso da un ambizioso Luffy dal villaggio di Foosha ha portato lui, e i suoi compagni, in acque pericolose, ad affrontare sempre nuovi pericoli e avventure a dir poco memorabili. Oda ha poi deciso di inserire un salto temporale di due anni per mostrare la loro crescita, ma quale delle due sezioni della storia è migliore?

Ambientata nel mare orientale e nella prima metà della Rotta Maggiore, la parte iniziale dell’opera, che copre comunque ben 60 volumi del manga, viene ancora estremamente apprezzata dalla community, per svariati motivi. Il primo è l’introduzione e l’approfondimento dei protagonisti e di personaggi rilevanti, divenuti popolari, come Barbabianca, Monkey D. Garp, Ace e molti altri. Il secondo riguarda invece l’incredibile varietà di ambientazioni visitate dai Mugiwara, con un incedere narrativo più rapido.

La parte successiva al salto temporale segna l’inizio della nuova, grande, avventura della ciurma, stavolta proiettata verso il Nuovo Mondo, tra le acque dominate dagli Imperatori. Progressivamente Oda ci presenta le nuove tecniche e abilità raggiunte nei due anni di separazione da parte dei protagonisti, e introduce i lettori agli incredibili pericoli che li attendono, a partire dall’isola degli uomini-pesce, a Punk Hazard, arrivando successivamente a Dressrosa, dove Luffy raggiungere il Gear Fourth contro Do Flamingo, per poi soffermarsi sul territorio di Big Mom, Whole Cake Island, e nel paese di Wa. Si tratta di un cambiamento radicale anche nel ritmo narrativo. Oda inserisce molte informazioni rilevanti, ma non si assiste più al continuo cambiamento di ambientazione a cui ci aveva abituato nella prima parte.

Da qui emerge un importante dettaglio che evidenzia il motivo per cui gran parte della community è più affezionata, e apprezza maggiormente, la prima parte della storia: il senso dell’avventura e del viaggio. Nella prima parte la ciurma si spostava molto frequentemente da un’isola all’altra, mentre nella seconda Oda sembra aver improntato la narrazione più sulla crescita dei personaggi sul campo di battaglia, mostrando scontri epocali e straordinari.

Vista la caratura degli avversari contro cui ora sono destinati a trovarsi i Mugiwara è chiaro perché l’autore abbia deciso di cambiare direzione in questo senso, mantenendo comunque misteri e rivelando informazioni dal grande peso in vista del finale. Altri sostengono invece di preferire lo stile di disegno della parte iniziale, meno confusionario, più morbido e cartoonoso rispetto al modo in cui Oda disegna ora le tavole.

Per ora, c’è da dire che la parte successiva al time-skip ha riservato grandi colpi di scena, scoperte enormemente significative, e possiamo aspettarci, dopo gli incredibili scontri a Onigashima, altre battaglie meritevoli di essere tra le migliori della serie. Per concludere, ecco i possibili avversari finali di Zoro e Sanji.

Gachiakuta (Vol. 5) è uno dei più venduti oggi su