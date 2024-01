One Piece: si preannuncia l'obliterazione di un'altra isola?

Pochi eventi in One Piece si caricano di una valenza così eminentemente diabolica e iconoclastica come accade per il Buster Call. La procedura di distruzione di massa attivata dal Governo Mondiale nei casi più estremi richiama alle memorie dei lettori degli eventi davvero tragici, tanto che a breve potrà portare all'obliterazione di un'altra isola.

Se spostiamo lo sguardo all'inizio del nuovo arco narrativo, notiamo come Egghead non sia poi così privo di eventi cataclismici. In questo senso, l'episodio 1089 di One Piece non ha solo rivelato le ragioni dietro Lulusia, ma ha esplicitato - come se non ne fossimo già al corrente – il grado di radicalità a cui i Gorosei ed Im possono tendere nelle loro attività di preservazione dello status quo, soprattutto nel momento in cui emerge una minaccia che promette di compromettere le fondamenta stesse di quel sistema di potere su cui il Governo Mondiale ha fondato il proprio esercizio autarchico. Ma la progressiva escalation del conflitto sull'isola del Futuro, unita all'intervento improvviso di Kuma, ha portato Saturn alla fine del capitolo 1104 di One Piece ad attivare la fatidica procedura di distruzione di massa, lasciando intendere per il futuro di Egghead un destino perlopiù calamitoso e nefasto.

Nella storia del manga, l'attivazione del Buster Call è sempre stata equiparata ad una soluzione dalle conseguenze drastiche, non solo per l'obliterazione a cui destina chi ne è oggetto, ma soprattutto ai fini della narrazione. Come abbiamo visto nell'articolo sui tre flashback con le storie più tragiche di One Piece, l'arrivo del Buster Call su Ohara ha portato tanto alla cancellazione di un'intera popolazione, quanto all'insabbiamento di tutte quelle ricerche che avrebbero potuto rivelare la reale natura degli eventi occorsi durante i fantomatici Cento anni di buio, di cui il Governo Mondiale ha eliminato ogni traccia dagli annali, gettandoli nell'oblio della Storia.

Da questa prospettiva, il destino di Enies Lobby, anch'esso oggetto della devastazione causata dall'attivazione del Buster Call per mano di Spandam, non è stato poi così diverso da quello di Ohara, anche se le motivazioni dietro la procedura erano perlopiù diverse, se non addirittura di segno opposto. E se due indizi non fanno una prova (ma tre si, stando a quel che diceva Agatha Christie) è pur vero che lo sviluppo appena occorso su Egghead potrebbe suggerire una traiettoria simile. D'altronde agli occhi di Eiichiro Oda, una procedura di questo tipo è sempre apparsa quale una soluzione limite, da operare solo nei casi in cui non esiste alternativa all'obliterazione più totale per porre fine ad una determinata minaccia. Ecco allora che l'attivazione del Buster Call, soprattutto se riletta alla luce di quell'evento epocale su cui gli spoiler di One Piece 1105 si focalizzano, ci porta a pensare che di Egghead potranno rimanere solo le macerie.

A chi non ha intenzione di incorrere in anticipazioni di alcun tipo, si consiglia di non proseguire nella lettura del seguente paragrafo. Perché ciò che sta trapelando ora in rete, ovvero il possibile approdo sull'isola di un esercito di natura apertamente antigovernativa che sta affondando uno dopo l'altra le navi della flotta della Marina, non può che presagire all'orizzonte un'estensione del conflitto, il cui risultato, come in tutte le guerre più radicali, sarà proprio la devastazione del terreno di battaglia.