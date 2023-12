ONE PIECE precipita clamorosamente: è fuori dalla top 3 di MangaPlus!

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, MangaPlus è una piattaforma online che permette di leggere le serie manga di Shueisha, conservando le visualizzazioni degli ultimi giorni. One Piece, spesso dominante nelle classifiche dell'app, è stato recentemente scalzato da un rivale emergente.

Stiamo parlando di Boruto: Two Blue Vortex, il sequel di Naruto. Questo risultato è davvero inaspettato se si considera che Boruto è un vero e proprio outsider, mentre One Piece è una serie longeva e consolidata, abituata alle posizioni più alte della classifica di visualizzazioni.

Nel momento in cui scriviamo, Boruto è il manga più letto dalla scorsa settimana, grazie all'uscita del capitolo 5 di Two Blue Vortex. One Piece, invece, è scalato al quarto posto, dimostrando quanto i fan del figlio di Naruto, il cui manga è recentemente tornato sotto la direzione di Masashi Kishimoto, siano interessati a scoprire come proseguiranno le avventure del ninja biondo.

Dobbiamo però considerare che la "rivoluzione" nella classifica riguarda solo gli ultimi giorni, mentre anche Boruto, come One Piece, è un manga che esce stabilmente ogni mese. Nonostante tutto, sorprende che One Piece, dopo gli apprezzatissimi capitoli sul passato di Bartholomew Kuma, sia scivolato così in basso.

Dando invece uno sguardo agli eventi recenti in Boruto: Two Blue Vortex, la fanbase aspettava con impazienza di vedere i progressi del protagonista dopo l'allenamento con Sasuke Uchiha. Nell'ultimo numero del manga, poi, sono stati inseriti anche alcuni aggiornamenti sulle battaglie in corso tra i ninja. Nell'attesa di scoprire nella sezione dedicata ai commenti, se state seguendo i manga di Boruto e One Piece, vi lasciamo con la speranza di vedere un nuovo film di Boruto che prosegua la storia dell'anime.