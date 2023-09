Da ONE PIECE a PreCure: gli eventi imperdibili di Toei a Lucca Comics&Games 2023

La fiera toscana dedicata a fumetti e videogiochi, Lucca Comics&Games si avvicina, e come ogni anno è questo il periodo in cui vengono annunciate e rinnovate importanti collaborazioni. A tornare quest’anno sarà anche Toei Animation Europe, con due grandi iniziative pronte a coinvolgere diverse community.

Oggi, 15 settembre 2023, gli organizzatori della fiera hanno rinnovato la partnership con Toei Animation Europe fissando tre appuntamenti molto importanti. Mentre proprio nella giornata di oggi in Giappone viene proiettato in anteprima il film PreCure All Stars F, realizzato per i 20 anni del franchise Pretty Cure, è stata confermata una sua proiezione esclusiva durante la fiera lucchese, fissata per il 2 novembre 2023. Per ora è stata confermata anche la partecipazione di tre ospiti speciali, per quanto ancora non sia chiaro di chi si tratti.

Il secondo grande annuncio riguarda invece ONE PIECE e il primo evento ufficiale interamente dedicato al Gear Fifth, l’ultima trasformazione raggiunta Monkey D. Luffy nella serie, come risultato del risveglio del frutto Gom Gom, rivelatosi il frutto Homo Homo modello Nika, il dio del Sole. Dal 3 al 5 novembre saranno diverse le iniziative volte a coinvolgere il pubblico, e anche in questo caso ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito.

Cosa ne pensate di questi incontri organizzati per il Lucca Comics&Games 2023? Come di consueto aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che tra i grandi ospiti alla fiera ci sarà Hiro Mashima, autore di Fairy Tail ed Edens Zero, e uno dei mangaka più apprezzati di sempre, Naoki Urasawa invitato da Panini Comics.