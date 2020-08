ONE PIECE: PREMICO svela un orologio ufficiale da oltre 200 dollari

Quando si parla di produzioni rivelatesi capaci di conquistare l'attenzione di una larga fetta di pubblico, capita spesso che quelle stesse opere vadano espandendosi attraverso tutta una serie d'iniziative e prodotti che in varie occasioni, con la serie di riferimento, hanno poco - o nulla - in comune.

Tra questi franchise di spicco, figura sicuramente anche l'epopea di ONE PIECE, la quale negli anni è riuscita a catturare l'interesse di un enorme pubblico sparso in ogni angolo del globo, finendo così con il venir collegata ad innumerevoli "iniziative", tra pubblicità di ogni tipo, luna park e molto altro ancora. Ebbene, sembra che ora la creatura di Eiichirō Oda vedrà anche il sopraggiungere di un orologio a tema che sembrerebbe aver fatto già parlar molto di sé.

Come visionabile nell'immagine posta a fondo news, infatti, l'orologio in questione si caratterizza per tutta una serie d'immagini a tema che richiamano alcuni elementi noti dell'opera, un lavoro venutosi a concretizzare grazie alla collaborazione con la compagnia PREMICO, la quale ha reso noto che il tutto verrà rilasciato a ottobre 2020, mentre i preorder sono già disponibili. Secondo quanto annunciato, l'orologio viene venduto a un prezzo pari a 205 dollari (senza contare le spese di spedizione) e, sempre attraverso le prime dichiarazioni fatte, sembrerebbe proprio che l'idea stia piacendo davvero molto al pubblico.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente sono anche giunti alcuni interessanti spoiler di ONE PIECE 988.