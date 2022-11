ONE PIECE: prenotabile una curatissima action figure di Katakuri

Katakuri, di ONE PIECE, è un uomo alto ben cinque metri, dai capelli corti vermigli, gli occhi rossi e due cicatrici speculari sul volto. Ha i denti aguzzi e un fisico marmoreo. Questi e tutti gli altri dettagli sono stati fedelmente rielaborati in una nuova action figure del Generale dei dolci.

Insieme alla action figure di Yamato, @iker_logan ha proposto un altro aggiornamento al suo già vastissimo catalogo. Quest'ultimo è legato ad innumerevoli franchise del mondo anime: Dragon Ball, Bleach e Naruto. La novità è un'action figure di Charlotte Katakuri, la quale è preordinabile dal 7 novembre 2022.

Realizzata da TJ Studio, la statuetta, in due versioni, rende giustizia alla fisicità importante del personaggio con un'altezza di 31 o 36 centimetri. I costi del prodotto variano da 185€ per la versione regolare e 245€ per la EX. La prenotazione dello stesso ammonta, rispettivamente, a 50€ e 80€. Per toccarla con mano ci sarà un po' di attesa. Infatti, l 'uscita del collezionabile è prevista tra il secondo e il terzo trimestre del 2023 . Nei tweet in calce alla notizia potrete ammirare la potenza di Katakuri trasudata dalla notevole mole di dettagli.

I ciuffi, l'ombreggiatura sulla fronte, la texture delle vesti: sembra quasi il personaggio prenda vita. Condivideteci le vostre impressioni della action figure di Katakuri nello spazio riservato ai commenti e non perdetevi gli spoiler di ONE PIECE 1066.