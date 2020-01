ONE PIECE presenta il giorno in cui fu sciolta la ciurma di Roger

Iniziato circa una decina di capitoli fa, il terzo atto di Wanokuni si è incentrato poco sugli avvenimenti nel presente. Infatti, grazie ad alcuni artifizi, Eiichiro Oda ha cominciato a raccontare gli eventi passati di ONE PIECE, concentrandosi in particolare su Kozuki Oden ma aprendo anche una parentesi sul Re dei Pirati, Gol D. Roger.

Laugh Tale è stata trovata, Roger ora ha raggiunto il suo obiettivo. Cosa rimane da fare alla ciurma più potente del mondo di ONE PIECE? A quanto pare nulla, dato che Eiichiro Oda racconta nel capitolo 968 del manga lo scioglimento di questo gruppo. E il primo ad abbandonare la nave è proprio il suo capitano, seguito da uno degli elementi più recenti, ovvero il samurai Oden.

I due addii sono stati trattati naturalmente in maniera diversa da Rayleigh, Crocus, Shanks e gli altri. Dopo aver trovato un posto tranquillo in cui era sicura l'assenza di marine, la ciurma inizia a bere e festeggiare per tutta la notte. Il giorno dopo però Roger parte, salutando tutti. Il gruppo di seguaci però piange, sapendo che sarà l'ultima volta che riusciranno a vederlo a causa della malattia che affligge il Re dei Pirati.

Per Oden la partenza è notevolmente diversa: attraccati a Wanokuni, il Kozuki scende dalla passerella e saluta tutti, convinto di poterli rivedere in futuro. Ma il destino probabilmente non gli arriderà.