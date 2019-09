ONE PIECE: presentata una meravigliosa statuetta da 900€ dedicata a Boa Hancock

HQS+ e Tsume hanno da poco presentato una delle statuette più incredibili che si siano viste in tempi recenti, dedicata alla giovane Imperatrice di Amazon Lily Boa Hancock. La statua, visibile tramite il video disponibile in cima all'articolo, ha da poco aperto i preordini e sarà acquistabile per il modico prezzo di circa 900€ (tasse incluse).

Il pezzo da collezione è stato realizzato da Muhammet Ay, Olivier Sam e Patrick Tran e dipinto dagli artisti Mickael Gros, Eric Jolivalt, Aurélie Nagot, Laurent Roussel; il design è stato curato dall'italiana Giorgia Lenzi e presentato nella giornata odierna da Sébastien Agogué. Lo staff al lavoro sulla statua è stato composto da circa venti persone.

I materiali utilizzati per fabbricare il prodotto variano dal polivinile, all'ABS, alla poliresina e le dimensioni dovrebbero misurare circa 51 centimetri in altezza, 44 in lunghezza e 40 in profondità. In totale sono stati prodotti 2500 pezzi e il design del personaggio è stato approvato dallo stesso Eiichiro Oda.

Per chi non la conoscesse, Boa Hancock è uno dei personaggi di ONE PIECE. Esattamente come Rufy, anche la ragazza ha mangiato un frutto del diavolo: il Mero Mero. Il frutto le ha concesso l'abilità di trasformare in pietra chiunque guardi, dettaglio riportato fedelmente nella realizzazione della statua. Quasi chiunque conosca di persona Boa Hancock se ne innamora, tuttavia, nonostante paradossalmente non gli interessi, Rufy è stato l'unico in grado di vincere il suo cuore.

Il manga di ONE PIECE ha da poco pubblicato il capitolo 955, mentre l'anime sta proseguendo la sua corsa ed è fermo all'episodio 901.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statua? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!