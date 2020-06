ONE PIECE: presentata una splendida figure dedicata a Luffy Gear 4

Quello di ONE PIECE è uno dei franchise più famosi e importanti di sempre all'interno della ricca industria anime/manga, un'epopea che nel corso di questi lunghi anni ha saputo conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo, prima con la serie cartacea e successivamente tramite l'adattamento animato.

Il brand ha nel tempo visto il sopraggiungere di un'enormità di produzioni parallele, tra serie animate, spin-off, pellicole, videogiochi e molto altro ancora, un susseguirsi senza fine di contenuti che hanno tenuto impegnato un pubblico sempre affamato di novità e che non ha mai smesso d'elogiare il brand. Con il successo, sono anche venute a presentarsi innumerevoli compagnie che hanno realizzato gadget a tema pensati per capitalizzare sulla produzione, società tra le quali figura anche Dragon Studio, la quale ha recentemente fatto parlare di sé grazie a una magnifica figure a tema ONE PIECE dedicata al nostro amato Luffy.

Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il prodotto vede il nostro pirata preferito nella potente forma Gear 4 e pronto a sferrare un violentissimo attacco. La figure si caratterizza per una gran quantità di dettagli e verrà resa disponibile in due versioni, in scala 1/4 e 1/6, con un prezzo di 230 o 370 euro a seconda della versione scelta. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il prodotto è già disponibile per i preorder e verrà rilasciato nel corso del quarto trimestre del 2020.

