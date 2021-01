ONE PIECE: presentate alla Funko Fair 2021 alcune figure esclusive

Le Funko Pop nel giro di pochi anni hanno fatto impazzire i collezionisti di tutto il mondo che vogliono a tutti i costi avere sullo scaffale la figure del loro personaggio preferito di anime, film e telefilm. Alla Funko Fair 2021 sono arrivate anche alcune figure a tema ONE PIECE.

Le Funko si trovano anche nelle librerie delle persone comuni però, grazie al loro design accattivante e simpatico nessuno può resistere a questi oggetti. Quest’anno si è tenuta la Funko Fair 2021 e sono stati presentati delle nuove figure, in grado di far partire la caccia all’esclusiva dell’anno.

Il secondo giorno della Funko Fair 2021 ci ha sorpresi con l’arrivo di Funko Pop a tema Dragon Ball Z, Naruto: Shippuden, Bakugan e molto altro. Tuttavia, c’è stato spazio anche per delle release a tema ONE PIECE davvero interessanti! Queste sono le figure uscite:

Luffy in Kimono

Sabo

Roronoa Zoro

Brook

Crocodile

È possibile preordinare le figure di ONE PIECE presso Walmart e su Entertainment Earth. Come si può vedere dalle immagini in fondo a questa news, ci sono delle Funko Pop esclusive a cui dare la caccia. Prima fra tutte, una variante metallica di Luffy in Kimono è disponibile per il preordine da Hot Topic. Da Calice Collectibles invece possiamo trovare Luffy nella sua versione Gear 4th.

Mentre nell'anime il flashback di Oden è sempre più vicino, alcuni fan hanno creato una PS5 customizzata con i personaggi di ONE PIECE! Che ne pensate di queste Funko Pop? Quante ne avete nella vostra collezione? Fatecelo sapere nei commenti!