ONE PIECE: la preview dell'episodio 844 anticipa un incontro importante

Mentre il manga di ONE PIECE compie passi importanti per il proprio sviluppo narrativo, l'anime è da poco entrato nell'arco narrativo del Reverie facendoci riscoprire personaggi importanti.

Il Reverie vedrà infatti il coinvolgimento di molte figure di primo piano all'interno del mondo imbastito da Eiichiro Oda, riunitesi nella terra di Marijoa per porre un argine alla grande minaccia dei pirati, fattasi sempre più invadente per gli equilibri del governo mondiale.

La preview dell'episodio 844 ci mostra alcune vecchie conoscenze di Capello di Paglia, che hanno segnato il suo percorso d'avventure nelle varie isole visitate durante tutto il loro viaggio.Stiamo parlando delle tre principesse più importanti di ONE PIECE: Vivi di Alabasta, Shiraoshi dell'isola degli uomini pesce e Rebecca di Dressrosa.

L'episodio, intitolato "mi manca! I sentimenti di Vivi e Rebecca", suggerisce un incontro tra le tre principesse nel quale discuteranno l'impatto che ha avuto la conoscenza di Rufy nelle loro vite. Cappello di Paglia ha avuto molta influenza sui personaggi incontrati nel corso del suo cammino, ma è raro vedere che alcuni interagiscano tra di loro dietro le quinte per parlare del nostro protagonista.

Tuttavia, è difficile per le principesse supportarlo in questa circostanza, soprattutto per quanto riguarda Rebecca, la quale è stata incoronata da poco e quindi strettamente tenuta d'occhio dal governo mondiale, che tenterà in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruoto a Cappello di Paglia, che ad oggi è divenuto una minaccia importante.