One Piece: la preview dell'episodio 896 mostra Zoro e Sanji pronti alla battaglia

Se il titolo del prossimo episodio di One Piece suggerisce lo scontro tra Luffy e Cidre, dal video preview appare chiaro un ritorno in campo di Sanji e Zoro.

Nonostante i fan siano stati colpiti positivamente dall’arco di Wano Country, è in un momento di stop da quell’intensità che si stabiliscono le basi per il prossimo One Piece: Stampede, che arriverà tra pochi giorni in Giappone. Questa nuova pellicola si distacca dalla canonicità della serie anime, e vede il ritorno di alcuni elementi che in passato sono stati accolti molto bene, tra cui, naturalmente, degli scontri molto attesi.

Sembra però, che una delle battaglie arriverà nel prossimo episodio filler della serie regolare, dato che nella preview dell’episodio 896 si vedono Zoro e Sanji pronti ad affrontare, al fianco della ciurma, le forze di Cidre che minacciano la Thousand Sunny.

Il titolo dell’episodio: “Side Story! Clash! Luffy vs. the King of Carbonation!” suggerisce che lo scontro principale sarà quello tra Luffy, al fianco di Boa Hancock , e il cacciatore di taglie Cidre, ma non sarà l’unico. Dopo il Coup de Burst che ha lasciato la Thousand Sunny senza cola, sembra che Cidre voglia attaccare direttamente la nave.

Questo darà la possibilità ai fan di vedere Sanji e Zoro affrontare le forze nemiche con il resto della ciurma. Malgrado la reunion dell’equipaggio durante l’arco di Wano Country, la serie deve ancora riunire tutti i Mugiwara in uno stesso luogo. Sarà quindi interessante vedere una collaborazione dopo molto tempo tra il cuoco e lo spadaccino.