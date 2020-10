ONE PIECE: la preview dell'episodio 945 dell'anime anticipa il ritorno di Big Mom

Il nuovo attesissimo episodio di ONE PIECE, il numero 945, metterà in scena il ritorno di un temibile avversario per la Ciurma di Cappello di Paglia. Big Mom è finalmente pronta a chiudere i conti lasciati in sospeso con Rufy.

Durante l'arco di Wano, Rufy si è dovuto fare largo attraverso decine di avversari, tra cui alcuni dei temibili Pirati delle Cento Bestie. Ma nel corso dell'episodio 945, Cappello di Paglia dovrà vedersela con Big Mom.

Appena sbarcata sulla spiaggia di Wano, Big Mom ha esplorato l'intero paese alla ricerca di Rufy con un solo obiettivo in mente: quello di ucciderlo. Come mostrato nel video promozionale dell'episodio 945 di ONE PIECE, prima di arrivare faccia a faccia con Rufy, Big Mom dovrà occuparsi di Queen, superstar dei Pirati delle Cento Bestie. Ma la lotta non sarà facile, dato che nella serie animata di ONE PIECE, Queen è pronta a sfruttare il potere del suo Frutto del Diavolo.

Ma mentre nella serie animata di ONE PIECE Rufy deve ancora affrontare Big Mom, nel manga l'arco di Wano è quasi giunto al termine. Nelle pagine dell'opera creata da Eiichiro Oda, gli appassionati hanno potuto apprendere molto di più sulla storia di Big Mom e sul suo ruolo. Rufy, in ONE PIECE 992, è nuovamente pronto a utilizzare il Gear Fourth Snakeman.