ONE PIECE: la preview dell'episodio 957 annuncia una pausa, l'anime torna il 10 gennaio

Il 2020 è stato un anno estremamente difficile per la maggior parte delle produzioni dell'industria dell'animazione giapponese, e come molte serie anche ONE PIECE ha subito dei ritardi. L'anime ha ripreso da alcuni mesi una trasmissione regolare, ma la preview dell'episodio 957 ha annunciato che ci sarà una pausa fino al 10 gennaio.

Dopo aver mostrato degli eventi fondamentali, appartenenti al secondo atto della saga ambientata nel Paese di Wa, come la sorprendente alleanza tra gli Imperatori Kaido e Big Mom, le parole che Monkey D. Luffy ha usato per motivare i prigionieri di Udon, e il progressivo avvicinamento di Kin'emon e dei Nove Foderi Rossi all'isola di Onigashima, sembra che l'episodio 957 mostrerà il ritorno in scena di alcuni personaggi estremamente importanti nel mondo creato da Eiichiro Oda.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia infatti, condiviso da @ScotchInformer su Twitter, le rapide sequenze hanno avuto come protagonisti Monkey D. Dragon, comandante supremo dell'Armata Rivoluzionaria, nonché padre di Luffy, Fujitora, Donquijote DoFlamingo, e Barbanera, tutti apparentemente preoccupati, o emozionati nel caso di Teach. L'episodio in questione verrà pubblicato il 10 gennaio, inoltre la seconda parte del breve video ha ricordato ai fan l'imminente arrivo del capitolo 1000, attraverso un siparietto comico con Chopper e Luffy.

Ricordiamo che l'editor della serie ha fatto un'interessante rivelazione in TV riguardo il tesoro di Roger, e vi lasciamo al riassunto completo del capitolo 1000.