ONE PIECE, la preview ufficiale del capitolo 1106: un evento tumultuoso sconvolge Egghead

La situazione è ormai precipitata sull'Isola del Futuro. L'Incidente di Egghead è sta mettendo in seria difficoltà i Mugiwara, circondati dalle navi della Marina e presi di mira da un Ammiraglio e addirittura da un Astro di Saggezza. Potrebbe ancora esserci una piccolissima possibilità di fuga. Cosa succederà in ONE PIECE 1106?

Il pugno di Kuma è andato a segno in ONE PIECE 1104, ma la vendetta del 'Tiranno' non è stata sufficiente. Il colpo inflitto a Saturn non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Furioso per la presenza del Buccaneer - che riteneva di aver già ucciso -, il Gorosei ha chiamato un Buster Call su Egghead!

Colpito Saturn e riabbracciata sua figlia, Kuma non è più stato capace di muoversi. Fuggire sembra impossibile, poiché Rufy deve ancora riprendersi dallo scontro con Borsalino, mentre Zoro è alle prese con il difficile combattimento contro Lucci. Le navi della Marina e i Pacifista non lasciano scampo, ma improvvisamente si apre uno spiraglio. Un equipaggio misterioso si dirige verso Egghead in ONE PIECE 1105, ma di chi si tratta?

La preview ufficiale del capitolo 1106 di ONE PIECE non lascia presagire nulla di buono. "La turbolenza è su Egghead. Quale destino attende Rufy?". Eiichiro Oda sta per sorprendere i suoi lettori, ma come? I Mugiwara verranno salvati dall'arrivo di Monkey D. Dragon, oppure incontreranno un nuovo nemico in Barbanera?