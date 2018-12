ONE PIECE: previste due pause per il manga, il piano dei capitoli di dicembre e gennaio

Siamo appena entrati nel mese di dicembre e, con il capitolo 927 in dirittura d'arrivo, ci si chiede quali sono i piani di pubblicazione per ONE PIECE su Weekly Shonen Jump. Tra pause e festività, i prossimi due mesi ci riserveranno "soltanto" 5 capitoli.

A quanto pare, infatti Eiichiro Oda ha previsto ben due pause per la serializzazione del suo manga tra i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019. Battute d'arresto che, a quanto pare, sono da ritrovarsi nel consueto riposo dell'opera e anche nelle festività di inizio anno.

Nonostante non sia ben chiaro lo schema di pubblicazione dei capitoli che andranno dal 927 al 931, è altamente auspicabile che vedremo tre capitoli pubblicati nelle prime settimane di dicembre e soltanto due durante il mese di gennaio.

Stando al ragionamento di un utente su Reddit, dunque, questo mese avremo l'opportunità di leggere i capitoli 927, 928 e 929 di ONE PIECE, mentre a gennaio 2019 l'autore pubblicherà sulle pagine di Weekly Shonen Jump i capitoli 930 e 931.

A causa delle varie battute d'arresto, quindi, nell'arco di due mesi ci ritroveremo a leggere un numero minore di capitoli, ma di certo il creatore dell'opera ha in serbo così tanti colpi di scena da farci rimanere ugualmente senza fiato.