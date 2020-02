ONE PIECE: la prigionia di Ace in una straziante action figure

La straziante sorte di Ace accadde esattamente 10 anni fa, nello stesso mese di febbraio in cui la Battaglia di Marineford si apprestava a giungere alla sua conclusione. Non è un caso se a distanza di così tanti anni le aziende dedichino ancora le proprie risorse per omaggiare il leggendario Portuguese D. Ace.

Se da un lato Eiichiro Oda ha promesso che il finale di ONE PIECE sarà più straziante della morte di Ace, dall'altro i fan non possono che domandarsi in che modo il sensei abbia intenzione di dilaniare i sentimenti dei suoi più fedeli appassionati. Ad ogni modo, l'esito della Battaglia di Marineford resta un evento indelebile nella storia dell'opera, soprattutto per la portata delle vicende che hanno investito l'attuale nuova generazione di Imperatori.

Anche se la missione per salvare Ace è risultata un mezzo fallimento, la saga ha promesso a tutti, lettori compresi, l'esistenza del più grande tesoro ambito dai Pirati, quello di Gol D. Roger. Recentemente, inoltre, Mirror Studio ha voluto omaggiare questo importante decimo anniversario dedicando l'ultima action figure della compagnia alla prigionia di Portuguese D. Ace. La statuetta in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae il secondo in comando di Barbianca tra le catene, in una scena che riprende esattamente l'ambientazione originale.

Proposto a un prezzo di circa 300 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione, il modellino in scala è già disponibile al pre-ordine fino a esaurimento scorte, circa 288 pezzi in edizione limitata, e non sarà spedito prima del terzo quadrimestre del 2020. E voi, invece, cosa ne pensate di questa action figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.